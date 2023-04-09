Іспанія

Керманич Реала прокоментував поразку від Вільярреала.

Мадридський Реал у рамках двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги на власному полі поступився Вільярреалу.

Реал Мадрид — Вільярреал 2:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Це була складна гра, тому що нам не вдалось повернути собі м’яч на тлі якісних дій на завершення атак. Суперники добре впорались із тиском, а ми погано захищалися.

Нам було важко бути вмотивованими на 100%. Але якщо ви не можете забезпечити це на 100%, ви повинні просто бути кращими на полі. У цьому не має сумнівів. Утім, поразка відбулась, проте в нас попереду матч Ліги чемпіонів у середу — це вже інша історія. Невдача змусила нас охолонути, але в середу ми знову будемо на піку. Я не міг оминути необхідність ротації, тому що втома після Барселони була значною.

Нам було важко відводити м'яч від власного штрафного, бо ми не були збалансованими. Через це ми пропустили три голи. Суперники добре працювали з м'ячем, проте гра могла закінчитися з рахунком 3:1 на нашу користь. Але в підсумку ми програли.

Усі гравці зіграли слабше за свій рівень. Але це цілком зрозуміло. Ця поразка завдала нам болю. Я не люблю говорити про конкретних виконавців. Думаю, що проблеми мав кожен.

Наш настрій не змінився, і на наступному тижні буде зовсім інша гра. Проте це правда, що в Ла Лізі ми знизили рівень вимог до себе в порівнянні з минулим роком.

Це не заслужена поразка, тому що у нас було чимало шансів забити. Щодо роботи арбітрів, то не можна отримати жовту картку лише після дев'яти фолів — це занадто багато, тому я протестував.

Сьогодні нам було дуже важко відновитися. Якщо я ставлю чотирьох нападаючих, це тому, що я вважаю, що баланс не є найважливішим. Іноді в грі ви не думаєте, що найкраще — це баланс і відкрита гра", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч мадридський Реал проведе в середу, 12 квітня, удома проти лондонського Челсі, о 22:00.