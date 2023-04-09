Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 8 квітня 2023 року, 22:00.

Вільярреал у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги здобув перемогу над мадридським Реалом (3:2).

Перемогу "жовтій субмарині" принесли забиті м'ячі у виконанні Моралеса та Чуквезе, який оформив дубль.

У "вершкових" голами відзначилися Вінісіус Жуніор та Пау Торрес, який зрізав м'яч у свої ворота.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Мадрид — Вільярреал в 28 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Реал Мадрид — Вільярреал 2:3

Голи: Торрес, 16 (автогол), Вінісіус Жуніор, 48 — Чуквезе, 39, 80, Моралес, 71.

Реал Мадрид: Куртуа — Начо, Алаба (Мілітао, 46), Рюдігер, Васкес — Себальйос (Камавінга, 76), Чуамені (Модрич, 72), Асенсіо — Вінісіус Жуніор, Родріго, Бензема (Вальверде, 59).

Вільярреал: Рейна — Педраса, Торрес, Манді, Фойт — Ло Чельсо (Моралес, 67), Парехо, Терратс (Трігерос, 33) — Баена (Мохіка, 90+2), Чуквезе (Кіко, 90+2), Піно (Морено, 67).

Попередження: Піно, Педраса, Фойт.