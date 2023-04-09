Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 8 квітня 2023 року, 22:00.
Реал Мадрид — Вільярреал, Getty Images
09 квітня 2023, 00:50
Вільярреал у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги здобув перемогу над мадридським Реалом (3:2).
Перемогу "жовтій субмарині" принесли забиті м'ячі у виконанні Моралеса та Чуквезе, який оформив дубль.
У "вершкових" голами відзначилися Вінісіус Жуніор та Пау Торрес, який зрізав м'яч у свої ворота.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Мадрид — Вільярреал в 28 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:
Реал Мадрид — Вільярреал 2:3
Голи: Торрес, 16 (автогол), Вінісіус Жуніор, 48 — Чуквезе, 39, 80, Моралес, 71.
Реал Мадрид: Куртуа — Начо, Алаба (Мілітао, 46), Рюдігер, Васкес — Себальйос (Камавінга, 76), Чуамені (Модрич, 72), Асенсіо — Вінісіус Жуніор, Родріго, Бензема (Вальверде, 59).
Вільярреал: Рейна — Педраса, Торрес, Манді, Фойт — Ло Чельсо (Моралес, 67), Парехо, Терратс (Трігерос, 33) — Баена (Мохіка, 90+2), Чуквезе (Кіко, 90+2), Піно (Морено, 67).
Попередження: Піно, Педраса, Фойт.