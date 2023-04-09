Іспанія

Команда Карло Анчелотті втратила чергові очки у чемпіонаті, що збільшило відставання від Барселони до потенційних 15 балів.

Мадридський Реал у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі поступився Вільярреалу з рахунком 2:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 16 хвилині поєдинку, коли Пау Торрес зрізав м'яч у свої ворота. Потім наприкінці першого тайму Семюель Чуквезе скористався передачею Джовані Ло Чельсо, та зрівняв рахунок у матчі.

На старті другого тайму Вінісіус Жуніор відзначився результативним ударом із передачі Дані Себальйоса. Однак на 71 хвилині гості зрівняли рахунок зусиллями Хосе Луїса Моралеса, який забив через п'ять хвилин після виходу на заміну.

На цьому події матчу не закінчилися – на 80 хвилині Чуквезе оформив дубль, скориставшись асистом Алекса Баени та вивів Вільярреал уперед. Через дві хвилини господарі заробили право на пенальті, але після перегляду відеоповтору одинадцятиметровий удар було скасовано.

Після 28 турів Реал набрав 59 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги з відставанням від Барселони (на одну гру зіграно менше) на 12 балів. У Вільярреала 47 очок та п'ятий рядок.

Реал Мадрид — Вільярреал 2:3

Голи: Торрес, 16 (автогол), Вінісіус Жуніор, 48 — Чуквезе, 39, 80, Моралес, 71.

Реал Мадрид: Куртуа — Начо, Алаба (Мілітао, 46), Рюдігер, Васкес — Себальйос (Камавінга, 76), Чуамені (Модрич, 72), Асенсіо — Вінісіус Жуніор, Родріго, Бензема (Вальверде, 59).

Вільярреал: Рейна — Педраса, Торрес, Манді, Фойт — Ло Чельсо (Моралес, 67), Парехо, Терратс (Трігерос, 33) — Баена (Мохіка, 90+2), Чуквезе (Кіко, 90+2), Піно (Морено, 67).

Попередження: Піно, Педраса, Фойт.