Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі 28 туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі поступився Кадісу з рахунком 0:2.

Події у матчі почали розвиватися наприкінці першого тайму, коли на 38 хвилині господарі залишилися у меншості після вилучення Серхіо Каналеса.

На старті другого тайму Кадіс скористався ситуацією та вийшов уперед зусиллями Рубена Алькараса, який реалізував пенальті. Ще за шість хвилин перевагу гостей подвоїв Крістофер Рамос Де ла Флор.

За хвилину господарі залишилися вдев'ятьох після видалення Айтора Руїбаля.

Після 28 турів Бетіс набрав 45 очок та посідає шосте місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Кадіса – 31 бал та 14 рядок. Для гостей це була перша перемога після чотирьох матчів без перемог.

Бетіс — Кадіс 0:2

Голи: Алькарас, 53 (з пенальті), Де ла Флор, 59.

Бетіс: Сілва — Міранда (Абнер, 65), Феліпе, Песселья (Гонсалес, 22), Руїбаль — Карвалью (Хоакін, 65), Г. Родрігес — Перес, Родрі (Хуанмі, 56), Каналес — Іглесіас (Енріке, 46).

Кадіс: Хіль — Еспіно, Хіменес (Мере, 67), Е. Родрігес, Валенсія — Собріно (Алєхо, 67), Алькарас, Феде (Фернандес, 67), Бонгонда — Гвардіола (Негредо, 90+2), Де ла Флор (Рохер, 82).

Попередження: Перес, Карвалью, Міранда — Феде, Собріно, Серрано.

Вилучення: Каналес, 38 (пряма червона), Руїбаль, 60 (пряма червона).