Іспанія

Футболіст вирішив поскаржитись на дії гравця Реалу.

Після матчу між мадридським Реалом та Вільярреалом, який завершився перемогою "жовтої субмарини" (3:2), сталась бійка.

Півзахисник Реала Феде Вальверде вдарив у лице хавбека суперника Алекса Баену за те, що той зачіпав тему дитини, яку втратив уругваєць та його дружина. Подробиці читайте за посиланням.

Повідомлялось, що Вільярреал та футболіст не звертались до Королівської іспанської футбольної федерації.

Але клуб повідомив наступне:

"Футболіст Вільярреалу Алекс Баена зазнав нападу минулої ночі, йдучи до клубного автобусу після матчу проти Реалу на Сантьяго Бернабеу.

Зіткнувшись із такою ситуацією, футболіст вирішив написати заяву до поліції Іспанії та поскаржитися на агресора.

Футбольний клуб Вільярреал вкотре засуджує будь-які прояви агресії та насильства і повністю вірить Алексу Баені та підтримуватиме його протягом усього слідства".