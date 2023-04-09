Іспанія

У більшості команда Дієго Сімеоне змогла здобути важливі 3 очки.

У рамках 28 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко гостював у Райо Вальєкано.

Господарі поля видали дуже якісний перший тайм, проте гравці гостей були безжальні біля чужих воріт.

Рахунок на 22 хвилині відкрив Мауель Моліна. Його сильний удар з-за меж штрафного майданчика прошив сітку — він поцілив у лівий кут.

Але радість "матрацників" на цьому не закінчилась. За три хвилини Карраско подав кутовий, а Ермосо головою відправив м'яч у правий кут.

У другому таймі Райо було важко мріяти про бодай нічию, адже на 62 хвилині Лежен отримав пряму червону. Незважаючи на це, Фран Гарсія скороти відставання на 85 хвилині гри.

Райо — Атлетіко 1:2

Голи: Ф. Гарсія, 85 — Моліна, 22, Ермосо, 25

Райо: Дімітрієвські — Ф. Гарсія, Катена (Мумін, 72), Лежен, Баллю — Комесанья, Валентін — А. Гарсія (Мартін, 83), Лопес (Трехо, 57), Паласон (Фалькао, 57) — Де Томас (Камельо, 57).

Атлетіко: Облак — Моліна, Савіч, Хіменес, Ермосо, Карраско (Лемр, 68) — Льоренте, Коке (Вітсель, 84), Де Пауль (Сауль, 68) — Мората (Барріос, 73), Грізманн.

Вилучення: Лежен (небезпечна гра).