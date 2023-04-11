Іспанія

Футболіст виклав заяву щодо інциденту після гри з Реалом.

Після матчу між мадридським Реалом та Вільярреалом у чемпіонаті Іспанії сталась бійка між півзахисниками команд Феде Вальверде та Алексом Баеною.

Вальверде вдарив гравця "жовтої субмарини" після матчу в обличчя ніби-то за те, що той ображав сім'ю уругвайця та виводив його із себе фразами про "втрату дитини" Феде.

Баена вирішив написати заяву у поліцію на Вальверде та у своїх соціальних мережах повідомив про це фанатам.

"Минулої суботи після матчу з Реалом мене вдарив футболіст. Після цієї події почали з’являтися деякі заяви, зроблені ніби-то кимось із оточення Вальверде, в яких ідеться, що я побажав зла члену його сім’ї.

Відтоді не опубліковано жодного підтвердження цих слів, хоча інакше й бути не може. Нещастя було використано задля виправдання агресії. Брехня б’є сильніше за кулак. Моїй сім’ї завдано непоправної шкоди, цьому немає виправдання. Моїй сім’ї надходили погрози, образи та навіть побажання смерті.

Вчора я повідомив поліції про те, що відбулося. Нехай правосуддя виконає свою роботу. Зараз моя єдина мета — зосередитися на моїй роботі та допомогти клубу вирішити задачі", — написав Баена.

Поки в цій історії усієї правди невідомо. Усі чекають на заяву з боку Феде Вальверде та мадридського Реала.