Іспанія

Українець має намір залишити мадридську команду.

Гіоргі Мамардашвілі потрапив до сфери інтересів Реала, повідомляє Defensa Central.

У голкіпері Валенсії мадридський клуб бачить змінника Тібо Куртуа. Джерело стверджує, що Андрій Лунін вирішив залишити Реал у пошуках ігрової практики.

Крім того, у послугах грузинського голкіпера також зацікавлений Лестер.

Контракт Мамардашвілі з "кажанами" розрахований до літа 2027 року.

Цього сезону 22-річний голкіпер провів 32 матчі за Валенсію у всіх турнірах і пропустив 38 м'ячів.