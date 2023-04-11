Українець має намір залишити мадридську команду.
Гіоргі Мамардашвілі, Getty Images
11 квітня 2023, 16:22
Гіоргі Мамардашвілі потрапив до сфери інтересів Реала, повідомляє Defensa Central.
У голкіпері Валенсії мадридський клуб бачить змінника Тібо Куртуа. Джерело стверджує, що Андрій Лунін вирішив залишити Реал у пошуках ігрової практики.
Крім того, у послугах грузинського голкіпера також зацікавлений Лестер.
Контракт Мамардашвілі з "кажанами" розрахований до літа 2027 року.
Цього сезону 22-річний голкіпер провів 32 матчі за Валенсію у всіх турнірах і пропустив 38 м'ячів.