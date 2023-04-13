Мадридці хочуть підписати новачків влітку.
Альфонсо Девіс, getty images
13 квітня 2023, 20:58
Реал розглядає різноманітні варіанти посилення захисної ланки в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Marca, мадридський клуб уважно стежить за ситуацією навколо Альфонсо Девіса та Ріса Джеймса.
Керівництво мадридського клуба вважає, що команді потрібно підсилення флангів захисту найближчим часом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, Реал Мадрид веде переговори з Едуардо Камавінга щодо продовження контракту.