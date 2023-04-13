Іспанія

Француз захоплюється грою бразильця.

Ексгравець Барселони Тьєррі Анрі прокоментував гру Вінісіуса Жуніора в цьому сезоні. Зокрема, француз висловився після його гри у чвертьфіналі ЛЧ проти Челсі (2:0).

"Вінісіус? Він прокидає м'яч, щоб обійти Ріса Джеймса. Він розуміє, що програє цю боротьбу, і думає: "Ок, зараз я втрачу м'яч, але потім ще раз натисну". Він думає, перш ніж щось зробити, ось що хочу сказати. Він змушує тебе падати, спіткатися, знову просуває м'яч. Потім тебе зупиняє і знову просуває м'яч. Ось у чому різниця. Він діє з розумом. Коли я бачу Вінісіуса з м'ячем, я розумію, що щось станеться.

Останні два роки Вінісіус грає стабільно. Знаєте, чому я віддаю перевагу його перед іншими? Подивіться, з чого він починав. Від хлопця у роздягальні до гравця, якого обговорюють щоразу, коли він грає. Його освистували фанати, його критикували перед початком сезону, хотіли виставити із команди, але цей хлопець знову виділяється. Зараз, схоже, він тягне свою команду, хоча Бензема б з цим посперечався, але вони обидва чудові", — цитує француза Goal.

До речі, Вінісіус у першому матчі проти Челсі зробив більше дотиків до м’яча в чужому штрафному, аніж будь-який гравець у матчі в семи останніх плей-оф.