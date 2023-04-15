Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі приймав Еспаньйол.

Господарі без особливих труднощів здолали гостей, відправивши до їхніх воріт три голи, при цьому, пропустивши лише один.

Бетіс – Еспаньйол 3:1

Голи: Перес, 27, Міранда, 34, Карвалью, 69 — Монтес, 48.

Бетіс: Руй Сілва, Монтойя, Едгар Гонсалес, Луїс Феліпе, Міранда, Гуардадо (Акуоку, 89), Вільям Карвалью (Хоакін, 81), Родрігес, Перес (Вілліан Жозе, 90), Луїс Енріке, Іглесіас (Родрі, 63).

Еспаньйол: Пачеко, Санчес (П'єр-Габріель, 79), Серджі Гомес, Монтес, Кабрера, Дардер (Дані Гомес, 79), Меламед (Деніс Суарес, 59), Вінісіус Коста (Баре, 79), Пуадо (Педроса, 68), Хосел, Брейтуейт.

Попередження: Луїс Феліпе, Монтойя, Вінісіус Коста, Кабрера.