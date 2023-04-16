Іспанія

Керманич Реала розповів про фізичний стан свого підопічного.

Мадридський Реал напередодні здолав Кадіс у гостьовому матчі двадцять дев’ятого туру іспанської Ла Ліги.

Кадіс — Реал 0:2 Відео голів та огляд матчу іспанської Ла Ліги

У звітній зустрічі брав участь французький нападник "галактікос" Карім Бензема, який до цього з перших хвилин грав посеред тижня в матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Челсі (2:0).

А оскільки Реалу вже на наступному тижні знову доведеться зіграти проти "пенсіонерів", проте вже на їхньому полі, одне з питань під час післяматчевої прес-конференції головного тренера команда Карло Анчелотті стосувалось безпосередньо фізичного стану лідера його колективу.

"На прикладі Бензема ви можете побачити, наскільки добре підготовлений у фізичному плані Реал. Карім готується до матчу у вівторок, у якому я планує залучити його до стартового складу. На мою думку, він готовий зіграти в трьох матчах поспіль.

Але завтра в тих, хто брав участь у сьогоднішній грі, буде день відпочинку. Ті ж, хто не був залучений, будуть тренуватись задля підтримання належної форми", — заявив італійський фахівець.

Матч Челсі — Реал відбудеться 18 квітня, о 22:00.