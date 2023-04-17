Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 29 туру чемпіонату Іспанії Валенсія на своєму полі приймала Севілью.

Гості зуміли здолати господарів завдяки голам від Баде та Сусо. Зазначимо, що на 84-й хвилині гри червону картку отримав Моріба.

Перемога дозволила набрати Севільї 35 очок та піднятися на 12 місце. Щодо Валенсії, то клуб йде в зоні вильоту (18 місце), маючи в активі 27 пунктів.

Валенсія – Севілья 0:2

Голи: Баде, 55, Сусо, 75.

Валенсія: Мамардашвілі – Фулькьє, Озкачар, Діахабі, Лато (Васкес, 69) – Муса (Ліно, 59), Моріба, Алмейда (Андре, 80), Гайя – Кастільєхо (Герра, 80), Кавані (Дуро, 69).

Севілья: Дмитрович – Навас, Буде, Гудель, Рекік (Монтьєль, 67) – Фернандо, Жордан (Ракитич, 67) – Окампос, Сусо (Маркао, 76), Хіль (Ламела, 90+1) – Ен-Несірі (Мир, 90+2).

Попередження: Дуро — Окампос, Жордан, Монтьєль.

Вилучення: Моріба, 84.