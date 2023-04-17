Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 16 квітня 2023 року, 19:30.

У двадцять дев’ятому турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на Метрополітано приймав команду з нижньої частини турнірної таблиці — Альмерію.

Зусиллями нападника Антуана Грізманна господарі швидко вийшли вперед за рахунком, коли французу вже на п’ятій хвилині вдався результативний постріл із передачі Анхеля Коррреа.

І хоча Атлетіко на той час мав неабияку перевагу за контролем м’яча, команді важко вдавалось як досягати розвитку в плані атак, так і втримувати власні ворота.

Наприклад, "матрацники" примудрились пропустити гол посеред тайму, хоча суперники так і не завдали жодного удару площину їхніх воріт за першу половину гри — автогол Хосе Марії Хіменеса.

На щастя, для Атлетіко, у Дієго Сімеоне був той-таки Грізманн, якому вистачило часу для перерви для того, аби знову вивести команду вперед.

Після цього, у другій половині гри, Атлетіко намагався втримувати м’яч подалі від власних володінь.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Альмерія у іспанській Ла Лізі:

Атлетіко — Альмерія 2:1

Голи: Грізманн, 5, 43 — Хіменес (АГ), 37

Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Карраско — Льоренте (Сауль, 90+5), Коке, де Пауль (Барріос, 78) — Корреа (Мората, 64), Грізманн.

Альмерія: Мартінес — Мендес (Пучмаль, 58), Каїкі (Ембарба, 84), Родріго Елі, Бабич, Сентельєс — Мелеро (Рамазані, 67), Робертоне (Портільйо, 67), Саму Кошта — Баптістао (де ла Хос, 67).

Попередження: Льоренте, Барріос, Бабіч, Елі, Рамазані.