Іспанія

Футболіст зазнав травми.

Захисник Реала Давід Алаба вибув із строю через травму, повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, австрієць пропустить близько двох тижнів.

Очікується, що 30-річний фуболіст не зіграє проти Сельти, Жирони, Альмерії, Сосьєдаду. При цьому, в Реалі сподіваються, що він відновився до матчів проти Осасуни (фінал Кубка Іспанії) та до Манчестер Сіті (півфінал Ліги чемпіонів).

У поточному сезоні Алаба провів 34 матчі за Реал: на його рахунку 2 голи та 3 результативні передачі.