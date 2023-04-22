Іспанія

Українець нічим особливим не виділявся.

У поєдинку 30 раунду іспанської Ла Ліги Вальядолід на власному полі обіграв Жирону з рахунком 1:0.

Український вінгер гостей Віктор Циганков вийшов на полі за стартового складу і провів усі 90 хвилин.

Статистичний портал WhoScored видав досить середню оцінку футболісту — 6,3. Найкращим у складі Жирони за їх версією був воротар Гассаніга — 7,3.

Проте інший портал SofaScore трохи вище оцінив гру українця — в 6,8.