Українець нічим особливим не виділявся.
Віктор Циганков, Getty Images
22 квітня 2023, 22:40
У поєдинку 30 раунду іспанської Ла Ліги Вальядолід на власному полі обіграв Жирону з рахунком 1:0.
Український вінгер гостей Віктор Циганков вийшов на полі за стартового складу і провів усі 90 хвилин.
Статистичний портал WhoScored видав досить середню оцінку футболісту — 6,3. Найкращим у складі Жирони за їх версією був воротар Гассаніга — 7,3.
Проте інший портал SofaScore трохи вище оцінив гру українця — в 6,8.