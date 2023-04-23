Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 22 квітня 2023 року, 22:00.
Реал - Сельта, Getty Images
23 квітня 2023, 00:45
У рамках тридцятого туру іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Сельту.
Колектив Карло Анчелотті без особливих проблем розібрався із суперником завдяки голам від Асенсіо та Мілітао.
Огляд матчу:
Реал – Сельта 2:0
Голи: Асенсіо, 42, Мілітао, 48.
Реал: Куртуа – Начо, Мілітао, Рюдігер, Камавінга – Вальверде, Чуамені, Себальос (Модрич, 81) – Асенсіо (Васкес, 76), Бензема, Вінісіус (Родріго, 81).
Сельта: Вільяр – Васкес (Медрано, 78), Тапіа, Нуньєс, Галан (Сведберг, 73) – Соларі (Серві, 46), Вейга (Пасієнсія, 63), Бельтран, де ла Торре – Аспас, Сеферович (Оскар, 63).
Попередження: Себальос – Васкес, Галан.