У рамках тридцятого туру іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Сельту.

Колектив Карло Анчелотті без особливих проблем розібрався із суперником завдяки голам від Асенсіо та Мілітао.

Огляд матчу

Реал – Сельта 2:0
Голи: Асенсіо, 42, Мілітао, 48. 

Реал: Куртуа – Начо, Мілітао, Рюдігер, Камавінга – Вальверде, Чуамені, Себальос (Модрич, 81) – Асенсіо (Васкес, 76), Бензема, Вінісіус (Родріго, 81). 

Сельта: Вільяр – Васкес (Медрано, 78), Тапіа, Нуньєс, Галан (Сведберг, 73) – Соларі (Серві, 46), Вейга (Пасієнсія, 63), Бельтран, де ла Торре – Аспас, Сеферович (Оскар, 63). 

Попередження: Себальос – Васкес, Галан. 