Іспанія

Барселона вдруге за сезон мінімально обіграла Атлетіко

Колектив Дієго Сімеоне вперше з початку січня програв у Ла Лізі.

Барселона — Атлетіко, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Барселона — Атлетіко 1:0

Гол: Ферран, 44



Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо (Гарсія, 61), Бальде — де Йонг (Кесс’є, 78), Бускетс, Гаві — Рафінья (Фаті, 90+2), Левандовські, Торрес (Педрі, 61).



Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Савич, Ермосо (Регілон, 79), Карраско — Де Пауль, Вітсель (Барріос, 60), Лемар (Сауль, 67) — Корреа (Мората, 59), Грізманн.



Попередження: Алонсо, Бускетс, Рафінья, Гаві — Грізманн, Савич, Хіменес, Барріос, Регілон, Мората, Грбич (не на полі), Сауль