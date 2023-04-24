Іспанія

Завершився поєдинок чемпіонату Іспанії.

У рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги Севілья на своєму полі приймала Вільярреал.

Гості обмінялися голами, але кульмінація поєдинку відбулася у компенсований час, коли Ен-Несірі вирвав перемогу для своєї команди.

Севілья – Вільярреал 2:1

Голи: Мир, 34, Ен-Несірі, 90+4 – Торрес, 57.

Севілья: Дмитрович – Монтьєль, Ньянзу, Баде, Теллес (Навас, 80) – Гує (Фернандо, 71), Ракітич – Сусо (Ламела, 80), Олівер, Хіль (Окампос, 58) – Мир (Ен-Несірі, 58).

Вільярреал: Рейна — Фойт, Манді (Куенка, 82), Пау Торрес, Педраса — Чуквезе, Парехо, Терратс (Капу, 66), Піно (Баена, 66) — Ло Чельсо (Морено, 82), Моралес (Жексон, 21).

Попередження: Ламела, 85 — Фойт, 69, Манді, 73.