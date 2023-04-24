Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 23 квітня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцятого туру іспанської Ла Ліги напередодні відбулась зустріч поміж андалузькою Севільєю та Вільярреалом.

Господарі поля вирішили зіграти другим номером від самого початку зустрічі, зосередившись на використанні власних поодиноких нагод. Ця тактика дала перші результати вже посеред стартової половини матчу, коли Рафа Мір відкрив рахунок своїм влучним пострілом.

У подальшому "жовта субмарина" виключно нарощувала власну перевагу на м’ячі, що в підсумку призвело до її м’яча у відповідь на початку другого тайму.

Час після перерви був надзвичайно важким для команди Хосе Луїса Менділібара, але Севільї вдалось у підсумку не тільки втриматись від додаткових пропущених м’ячів, а й знову вийти вперед наприкінці вже компенсованого часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Вільярреал в іспанській Ла Лізі:

Севілья — Вільярреал 2:1

Голи: Мир, 34, Ен-Несірі, 90+4 — Торрес, 57.

Севілья: Дмитрович — Монтьєль, Ньянзу, Баде, Теллес (Навас, 80) — Гує (Фернандо, 71), Ракітич — Сусо (Ламела, 80), Олівер, Хіль (Окампос, 58) — Мир (Ен-Несірі, 58).

Вільярреал: Рейна — Фойт, Манді (Куенка, 82), Пау Торрес, Педраса — Чуквезе, Парехо, Терратс (Капу, 66), Піно (Баена, 66) — Ло Чельсо (Морено, 82), Моралес (Жексон, 21).

Попередження: Ламела, 85 — Фойт, 69, Манді, 73.