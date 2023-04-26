Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 31-го туру Прімери, який пройде 26 квітня та розпочнеться о годині 23:00.

У рамах 31-го туру Прімери зійдуться Райо та Барселона. Протистояння повинно бути доволі результативним.

РАЙО — БАРСЕЛОНА

СЕРЕДА, 26 КВІТНЯ, 23:00. ЕСТАДІО ДЕ ВАЛЬЄКАС, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона має можливість перервати серію з нульових нічиїх та мінімальних перемог у Прімері, проте зробити це буде дуже складно. Справа полягає в тому, що суперником команди виступає міцний Райо, легкої прогулянки точно не буде.

Симпатичний колектив ще не втратив шанси потрапити до єврокубків, потрібно стабільно набирати очки. Каталонці ж ставлять перед собою завдання якомога швидше виграти чемпіонський титул, незабаром це може статися.

Вдома Вальєкано переграв нинішнього суперника лише минулого сезону на протязі більше ніж 20 років. Герой того матчу Фалькао не зіграє у цьому матчі через пошкодження.

Загалом Барселона забиває багато на виїзді проти команди з Мадриду, втім попередні гольові результати каталонського клубу натякають, що це буде важко реалізувати. Цікаво буде поспостерігати як зіграє Вальєкано, який наразі має ідеальний баланс за версією Таноса у Прімері — по 10 перемог, нічиїх та поразок, по 36 забитих та пропущених голів з нульовою різницею.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Райо: Дімітрієвські — Баллю, Лежен, Катена, Ф. Гарсія — Сісс, Валентін — Паласон, Трехо, А. Гарсія — Камелло

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде — Гаві, Кесс'є, Де Йонг — Рафінья, Левандовські, Торрес

Не зіграють: Комесанья, Фалькао — Бускетс, Роберто

Під питанням: .. — Дембеле, Крістенсен

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