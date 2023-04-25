Іспанія

Непогане досягнення форварда Жирони.

Валентін Кастельянос став першим гравцем у Прімері з 2018 року, який зумів забити двічі Реалу в стартові 25 хвилин матчу — повідомляє статистичний портал Squawka.

Попереднім футболістом, котрому вдалося встановити подібне непогане досягнення, був Андре Сілва, котрий разом з тодішньою Севільєю розгромив мадридців з рахунком 3:0.

Також відмітимо, що це був перший дубль Валентіна Кастельяноса за Жирону.

Матч триває, іспанський гравець встиг оформити й покер.