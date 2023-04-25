Осасуна мінімально перемогла Кадіс завдяки голу Рубена Гарсії. Абде Еззальзулі отримав пряму червону картку через 2 хвилини після виходу на поле за відмашку від суперника.

Кадіс — Осасуна 0:1

Гол: Р. Гарсія, 62

Кадіс: Ледесма — Карселен, Ернандес, Ч. Гарсія (Мбає, 31), Еспіно — Бонгонда (Негредо, 68), Еметеріо (Алекс, 68), Алькарас, Собріно (Алехо, 68) — Марті (Гвардіола, 48), Рамос 

Осасуна: Фернандес — Відаль, У. Гарсія (Ернандес, 83), Крус, Санчес — Муньйос — Р. Гарсія (Еззальзулі, 83), Гомес, Ібаньєс (Монкайола, 65), Беніто — Будімір

Попередження: Санчес

Видалення: Еззальзулі