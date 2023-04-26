Футболіст підписав контракт із мадридцями.
Чаглар Сьоюнджю, Getty Images
26 квітня 2023, 19:26
Мадридський Атлетіко підписав контракт із центральним захисником Лестера та збірної Туреччини Чагларом Сьоюнджю.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, угоду було укладено в січні, і тепер вона офіційно підписана клубом та футболістом.
Контракт розрахований до літа 2027 року, а турецький 26-річний центральний захисник приєднається до Атлетіко влітку як вільний агент.
У сезоні-2022/23 Сьоюнджю провів за Лестер сім матчів в усіх турнірах. Він перебрався в клуб АПЛ з Фрайбурга за 21 мільйон євро у серпні 2018 року.