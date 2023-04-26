Іспанія

Футболіст підписав контракт із мадридцями.

Мадридський Атлетіко підписав контракт із центральним захисником Лестера та збірної Туреччини Чагларом Сьоюнджю.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, угоду було укладено в січні, і тепер вона офіційно підписана клубом та футболістом.

Контракт розрахований до літа 2027 року, а турецький 26-річний центральний захисник приєднається до Атлетіко влітку як вільний агент.

Çağlar Söyüncü has signed with Atlético Madrid, here we go confirmed! Deal was agreed in January and it’s now sealed as Turkish centre back will join Atléti in the summer as free agent. ⚪️🔴🇹🇷 #Atléti



Söyüncü’s contract will be valid until June 2027. pic.twitter.com/oOYpId3CiI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2023

У сезоні-2022/23 Сьоюнджю провів за Лестер сім матчів в усіх турнірах. Він перебрався в клуб АПЛ з Фрайбурга за 21 мільйон євро у серпні 2018 року.