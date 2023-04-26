Іспанія

"Матрацники" вже наступають на п'яти Реалу.

У 31-му турі Ла Ліги Атлетіко на своєму полі приймав Мальорку. Перемога могла подарувати "матрацникам" надію на втручання в боротьбу за друге місце. Цим шансом команда Сімеоне скористалась, але не все відразу пішло за їхнім планом.

Мальорка відкрила рахунок завдяки голу Настасича. Проте суперник зумів перевернути гру. Ще в першому таймі Де Пауль зрівняв рахунок. А після перерви Мората забив другий. Крапку в поєдинку поставив Карраско — 3:1.

Перемога дозволила Атлетіко скоротити відставання від Реала до двох очок. Мальорка залишилась на 11-му місці.

Атлетіко — Мальорка — 3:1

Голи: Де Пауль, 45+2, Мората, 47, Карраско, 77 — Настасіч, 20

Атлетіко: Грбіч – Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Карраско – де Пауль (Сауль, 63), Коке (Кондогб’я, 79), Лемар (Барріос, 63) – Мората (Корреа, 79), Грізманн.

Мальорка: Райкович – Маффео, Хаджикадунич, Настасич (Антоніо Санчес, 46), Копете, Хауме Коста – Морланес (Ндіай, 56), Баба, Дані Родрігес – Анхель (Лі Кан Ін, 56), Абдон (Муріки, 55)