Україна

Патрік ван Леувен може дати шанс гравцю.

Луганська Зоря може в літнє трансферне вікно підписати нового нападника.

На перегляд у команді з Луганська перебуває 25-річний вихованець академії київського Динамо Ілля Зубков.

З вересня 2021 року Зубков виступав за Металіст 1925, але на початку 2023 року залишив клуб за має статус вільного агента.

Окрім молодіжки Динамо та Металіста 1925 Зубков виступав закордоном за австрійський Капфенберг, чеські Бенешов, Влашим та Богеміанс а також за Альянс у Першій лізі.