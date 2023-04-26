Україна

Команда опустилась на друге місце УПЛ.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Назаренко висловився щодо боротьби за чемпіонство в УПЛ.

"У першому колі ми добре відірвалися від переслідувачів та завершили його на першому місці. А зараз друге коло розпочали не дуже…

Коли тебе наздоганяють, не можна взагалі втрачати очки, тому що суперники можуть одразу за це покарати, як це, власне, і відбулося. І тепер ми у ролі тих, хто наздоганяє. Але ще багато ігор попереду, і ще нічого не завершилося.

Треба виходити на кожний матч і концентруватися саме на ньому, не замислюватися над тим, як зіграють інші. Демонструвати свою гру, забивати, вигравати – а потім вже подивимось у турнірну таблицю", — цитує Назаренка офіційний сайт Дніпра-1.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє в гостях у петровського Інгульця.