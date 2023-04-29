Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 32-го туру Прімери, який пройде 29 квітня та розпочнеться о годині 19:30.

У рамах 32-го туру Прімери зійдуться Реал та Альмерія. Протистояння повинно бути доволі результативним.

РЕАЛ — АЛЬМЕРІЯ

СУБОТА, 29 КВІТНЯ, 19:30. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГІЛЬЄРМО КУАДРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Реал несподівано розгромно поступився у виїзному матчі Жироні й чергова можливість трішки догнати у таблиці Прімери суперника з Барселони наразі втрачена. Потрібно реабілітовуватися із Альмерією.

Мадридці жодного разу не поступалися цьому супернику на власному полі та пропустили лише декілька голів.

Зате були перемоги з великими рахунками й комфортними результами, наприклад, 8:1 датовані травнем 2011.

Суперник активно бореться за збереження прописки, тому йому також потрібно вийти максимально мотивованим та намагатися створити оппоненту проблеми. Ресурси для цього є.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Модрич, Чуамені, Кроос — Асенсіо, Родріго, Вінісіус

Альмерія: Мартінес — Мендес, Елі, Бабич, Кентеллес — ла Хоз, Коста — Баптістао, Робертоне, Рамазані — Суарес

Не зіграють: Азар, Алаба, Бензема, Куртуа, Менді — Туре

Під питанням: .. — Ласаро

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