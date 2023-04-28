Іспанія

Бельгійський голкіпер повернувся у склад.

Реал в рамках поєдинку тридцять другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє на своєму полі проти Альмерії.

Голкіпер мадридців Тібо Куртуа повернувся у склад. Бельгієць потрапив у заявку на цю гру, відновившись після проблем зі здоров'ям.

Зазначимо, що в минулому турі ворота Реала захищав Андрій Лунін та пропустив від Жирони чотири м'ячі.

Нагадаємо, початок матчу Реал — Альмерія заплановано на завтра, 29 квітня, о 22:00. Слідкуйте за подіями гри на нашому сайті.