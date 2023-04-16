Іспанія

Слова голкіпера після матчу Ла Ліги.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував перемогу над Кадісом (2:0) в матчі чемпіонату Іспанії.

"Ми провели відмінний матч. Добре контролювали ситуацію та реалізували багато моментів. Ми могли забити більше голів, але я сподіваюся, що ми відклали їх на вівторок. Зрештою, це також заслуга їхнього воротаря.

У нас ще є фінал Кубка та чвертьфінал Ліги чемпіонів, а інші команди грають із суботи по суботу. Хороша гра веде до наступного матчу. Ми у добрій фізичній формі", — слова Куртуа наводить Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кадіс — Реал.