Іспанія

Українець Андрій Лунін знову сяде на лаву запасних.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа має повернутися до складу на наступний поєдинок Ла Ліги проти Альмерії. Про це повідомляє MadridXtra.

За інформацією джерела, 30-річний бельгієць ще не до кінця вилікувався від гастроентериту, через що пропустив тренування "вершкових".

Також тренувальне заняття пропустили півзахисники Лука Модрич та Марко Асенсіо.

Усі троє відновлюються і мають бути готовими до найближчого матчу. Втім, гарантувати це не можна.

Нагадаємо, через проблеми зі здоров'ям Куртуа пропустив матч проти Жирони (2:4), у якому ворота "вершкових" захищав українець Андрій Лунін.

Матч Реал – Альмерія відбудеться у суботу, 29 квітня, о 19:30 за київським часом.