Українець Андрій Лунін знову сяде на лаву запасних.
Тібо Куртуа, Getty Images
27 квітня 2023, 18:32
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа має повернутися до складу на наступний поєдинок Ла Ліги проти Альмерії. Про це повідомляє MadridXtra.
За інформацією джерела, 30-річний бельгієць ще не до кінця вилікувався від гастроентериту, через що пропустив тренування "вершкових".
Також тренувальне заняття пропустили півзахисники Лука Модрич та Марко Асенсіо.
Усі троє відновлюються і мають бути готовими до найближчого матчу. Втім, гарантувати це не можна.
Нагадаємо, через проблеми зі здоров'ям Куртуа пропустив матч проти Жирони (2:4), у якому ворота "вершкових" захищав українець Андрій Лунін.
Матч Реал – Альмерія відбудеться у суботу, 29 квітня, о 19:30 за київським часом.