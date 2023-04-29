Завершився матч Ла Ліги.
Осасуна - Реал Сосьєдад, getty images
29 квітня 2023, 00:07
Реал Сосьєдад в рамках поєдинку тридцять другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії грав на виїзді проти Осасуни.
Баски відкрили рахунок завдяки автоголу Ерреру вже на шостій хвилині, а Кубо наприкінці зустрічі зняв усі питання.
Осасуна — Реал Сосьєдад 0:2
Голи: Еррера, 6 (автогол), Кубо, 90
Осасуна: Еррера – Пенья (Авіла, 69), Арідане, Крус, Ману Санчес – Монкайола, Муньйос (Ібаньєс, 74) – Барха (Рубен Гарсія, 69), Орос (Торро, 74), Мой Гомес – Кіке (Будимир, 60)
Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо (Горосабель, 77), Субельдія, Ле Норман, Муньйос — Меріно, Субіменді — Чо (Оярсабаль, 46), Давід Сільва (Браїс Мендес, 77), Барренечеа (Кубо, 63) — Карлос Фернандес (Серлот, 63)