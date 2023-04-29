Іспанія

Головний тренер Барселони пояснив, чому молодий гравець тримає менше часу на полі.

Хаві Ернандес вважає, що в тому, що Фаті не отримує постійний ігровий час немає ніякої проблеми, адже в команді конкуренція.

"Що з Фаті? Ми в Барсі. Це нормально, коли є конкуренція. Зараз я бачу, що Ферран і Рафінья у трохи кращій формі.

Вони змагаються, і вирішує тренер. Ансу грав і був важливим", — наводить слова Хаві авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Фаті провів 26 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку чотири голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона готова продати Рафінью, Фаті та Феррана.