Іспанія

Керманич мадридського клубу налаштований дуже рішуче.

Мадридський Райо Вальєкано наприкінці поточного сезону раптово вирішив змінити свій статус одного з середняків іспанської Ла Ліги на потенційного учасника єврокубкових змагань у наступному футбольному році.

Підкріпили власні наміри "блискавки" перемогою над лідером чемпіонату, каталонською Барселоною, посеред тижня, і наразі відстають від заповітного шостого рядка всього на шість очок.

Головний тренер Райо Андоні перед прийдешніми матчами за участі його команди закликав своїх гравців готуватись до серйозних випробувань.

"Якщо мої гравці хочуть до єврокубків. Тоді вони мають виграти наступні дві гри. Ми маємо підтримати темп у наступному матчі проти Ельче, після чого будуть Вальядолід та Бетіс, за підсумком протистоянь яких наша доля буде вирішена остаточно.

Це й є вся правда. Я думаю, що ми можемо грати краще. Ми обіграли Барсу, дали бій Реалу, але при цьому я не бачив гарного футболу в нашому виконанні. Потрібно повністю зануритись до гри й іти крок за кроком.

Треба бачити перед собою тільки те, що відбувається на полі. Хто й що там говорить довкола нашої команди — байдуже. Цей шум не приведе нас до мети", — заявив баскський керманич, контракт якого добігає кінця після завершення цього сезону.

Наступний матч Райо Вальєкано проведе в гостях проти Ельче 29 квітня, о 17:15.