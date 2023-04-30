Іспанія

Керманич Барселони прокоментував появу на полі 15-річного юнака.

Напередодні каталонська Барселона обіграла севільський Бетіс у рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги, продовживши свій рух до чемпіонського титулу.

Барселона — Бетіс 4:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Окрім великої кількості забитих м’ячів та чергового "сухого" поєдинку, для "блаугранас" звітне протистояння запам’ятається ще й дебютом 15-річного нападника Ламіна Ямала, який став наймолодшим гравцем у історії клубу в Ла Лізі.

Після завершення зустрічі головний тренер Барселони Хаві не зміг оминути коментарем цю важливу подію.

"Я сказав йому вийти на поле та спробувати зробити щось на "дорослому" рівні, і він це зробив. Ямал — особливий гравець. Він міг як забити, так і зробити результативну передачу.

Він дуже впевнений у собі та показав, на що здатний. У нього немає страху, і він дуже талановитий. Він уже грає доросліше за свої 15 років і готовий до виступів у першій команді", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Барселона проведе домашню зустріч проти Осасуни.