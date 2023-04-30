Іспанія

Футболіст "блаугранас" дебютував у віці 15 років.

Барселона у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграла Бетіс (4:0).

У цьому матчі дебютував нападаючий "блаугранас" Ламін Ямал, який вийшов на заміну на 83 хвилині, замінивши Гаві. На цей момент йому було 15 років та 290 днів.

За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, Ямал став наймолодшим дебютантом Барселони в Ла Лізі та п'ятим наймолодшим дебютантом в історії чемпіонату Іспанії.

Молодше за Ямала дебют у Ла Лізі відбувся у Оскара Рамона (15 днів і 289 днів), Педро Ірасторца (15 років і 288 днів), Самсон (15 років і 255 днів) та Лука Ромеро (15 років і 219 днів).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Бетіс.