Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Вальядолід — Атлетіко, Getty Images
01 травня 2023, 00:20
У рамках 32 туру іспанської Ла Ліги Вальядолід на своєму полі приймав Атлетіко.
Команди на двох забили сім голів, але сильнішим виявився мадридський клуб.
Після 32 зіграних матчів в активі Атлетіко 66 очок, а Вальядолід – 35.
Вальядолід — Атлетіко 2:5
Голи: Ларін, 42 (з пенальті), Ескудеро, 74 — Моліна, 20, Хіменес, 24, Мората, 38, Хоакін Фернандес, 86 (автогол), Депай, 90+3.
Вальядолід: Масіп — Хоакін Фернандес, Онгла (Плано, 88), Ель-Ямік — Луїс Перес, Мончу, Кіке Перес (Іван Санчес, 60), Фреснеда (Ескудеро, 60) — Агуадо — Плата, Ларін.
Атлетіко: Грбич – Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Карраско (Депай, 79) – де Пауль, Коке (Сауль, 79), Лемар (Кондогбія, 68) – Мората (Корреа, 64), Грізманн.
Попередження: Мончу, 9, Кіке Перес, 43 — Ермосо, 40.