У рамках 32 туру іспанської Ла Ліги Вальядолід на своєму полі приймав Атлетіко.

Команди на двох забили сім голів, але сильнішим виявився мадридський клуб.

Після 32 зіграних матчів в активі Атлетіко 66 очок, а Вальядолід – 35.

Вальядолід — Атлетіко 2:5
Голи: Ларін, 42 (з пенальті), Ескудеро, 74 — Моліна, 20, Хіменес, 24, Мората, 38, Хоакін Фернандес, 86 (автогол), Депай, 90+3. 

Вальядолід: Масіп — Хоакін Фернандес, Онгла (Плано, 88), Ель-Ямік — Луїс Перес, Мончу, Кіке Перес (Іван Санчес, 60), Фреснеда (Ескудеро, 60) — Агуадо — Плата, Ларін. 

Атлетіко: Грбич – Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Карраско (Депай, 79) – де Пауль, Коке (Сауль, 79), Лемар (Кондогбія, 68) – Мората (Корреа, 64), Грізманн. 

Попередження: Мончу, 9, Кіке Перес, 43 — Ермосо, 40. 