Іспанія

Італієць стверджує, що ні з ким не розмовляв.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті спростував чутки, що має дедлайн до 25 травня, щоб дати остаточну відповідь збірній Бразилії.

"Я вже сказав, що не говоритиму про своє майбутнє. Але послухайте, дедлайн – це нісенітниця.

Крайнього терміну немає, тому що я ніколи ні з ким не розмовляв", — наводить слова Анчелотті AS.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Бразилії дала час Анчелотті до 25 травня обдумати пропозицію.