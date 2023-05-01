Функціонер дав несподіваний коментар.
ХАВ'ЄР ТЕБАС, GETTY IMAGES
01 травня 2023, 19:45
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас виступив за зменшення кількості клубів із топ-ліг у Лізі чемпіонів.
Зокрема, Тебас проти того, щоб чотири клуби з Іспанії виходили до Ліги чемпіонів.
"Я представляю Ла Лігу, але четвертий клуб Іспанії – це не посилення для Ліги чемпіонів.
Я сам із самого початку виступав проти того, щоб чотири клуби з Іспанії виходили до Ліги чемпіонів. Як і проти виходу чотирьох клубів з Прем'єр-ліги, Бундесліги та Серії А за рахунок команд із менших ліг", — наводить слова Хав'єра Тебаса Marca.
Раніше повідомлялося, що Барселона закликала Тебаса піти у відставку через хибні докази у справі Негрейри.