Іспанія

Функціонер дав несподіваний коментар.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас виступив за зменшення кількості клубів із топ-ліг у Лізі чемпіонів.

Зокрема, Тебас проти того, щоб чотири клуби з Іспанії виходили до Ліги чемпіонів.

"Я представляю Ла Лігу, але четвертий клуб Іспанії – це не посилення для Ліги чемпіонів.

Я сам із самого початку виступав проти того, щоб чотири клуби з Іспанії виходили до Ліги чемпіонів. Як і проти виходу чотирьох клубів з Прем'єр-ліги, Бундесліги та Серії А за рахунок команд із менших ліг", — наводить слова Хав'єра Тебаса Marca.

Раніше повідомлялося, що Барселона закликала Тебаса піти у відставку через хибні докази у справі Негрейри.