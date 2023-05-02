Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 33-го туру Прімери, який пройде 02 травня та розпочнеться о годині 20:30.

У рамах 33-го туру Прімери зійдуться Барселона та Осасуна. Протистояння повинно бути вельми цікавим.

БАРСЕЛОНА — ОСАСУНА

ВІВТОРОК, 02 ТРАВНЯ, 20:30. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІГНАСІО ВІЛЬЯНУЕВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона впевнено зуміла переграти непоступливий Бетіс й повернути тріумфальну ходу. Попереду очікує чергове непросте випробування і цього разу суперником буде Осасуна.

Памплонці забивають дуже мало й все одно йдуть високо. Команда активно бореться за зону Ліги Європи та хоче потіснити Атлетік чи інших конкурентів вище.

Лише одна поразка каталонців на Камп Ноу з цим суперником у попередніх кількох зустрічах говорить доволі красномовно.

В першому колі Барселона ледве зуміла вирвати перемогу, тому важко повинно бути точно і з іншого боку фактор рідного стадіону та хорошої форми лідерів натякає на позитивний результат.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Педрі, Бускетс, Де Йонг — Рафінья, Левандовські, Гаві

Осасуна: Еррера — Відаль, Арідане, Круз, Санчес — Ібаньєс, Муньйос — Барха, Ороз, Гомес — Кіке

Не зіграють: Роберто — Брашанац, Монкайола

Під питанням: Аларкон — Гарсія

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