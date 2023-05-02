Іспанія

Команда Хаві мала чисельну перевагу з 27-ї хвилини першого тайму.

У рамках 33 туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона приймала на своєму полі Осасуну.

Вже на 27-й хвилині зустрічі гості залишилися у меншості через вилучення Хорхе Еррандо, проте підопічнім Хаві протягом матчу досить довго не вдавалося скористатися чисельною перевагою.

Здобути перемогу Барселоні вдалося завдяки єдиному голу на 85-й хвилині, автором якого став Хорді Альба після передачі Френкі де Йонга.

Барселона — Осасуна 1:0

Гол: Альба, 85

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен (Ерік Гарсія, 52), Бальде (Альба, 76) — Бускетс (Ферран Торрес, 76), де Йонг — Рафінья (Дембеле, 52), Педрі, Гаві (Фаті, 36) — Левандовський

Осасуна: Айтор Фернандес – Дієго Морено, Унаї Гарсія, Еррандо, Ману Санчес – Ібаньєс, Торро (Крус, 59) – Рубен Гарсія (Барха, 46), Орос (Муньйос, 46), Беніто (Арідане, 70) – Авіла (Кіке, 59)

Вилучення: Еррандо, 27