Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився щодо можливих труднощів під час теоретичного повернення Лео Мессі до Барселони - цитує функціонера Фабріціо Романо

"Якщо Барса підпише Мессі, його зарплата буде меншою, ніж у Парі Сен-Жермен. 

Тепер його повернення залежить від продажу гравців. Я думаю, що Барса отримає хорошу суму від продажу гравців цього літа". 

Нагадаємо, що опальний чиновник нещодавно висловив думку щодо кількості команд від Іспанії у Лізі чемпіонів. 