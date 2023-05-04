Іспанія

Функціонер висловився про можливі труднощі з поверненням аргентинського гравця.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився щодо можливих труднощів під час теоретичного повернення Лео Мессі до Барселони - цитує функціонера Фабріціо Романо.

"Якщо Барса підпише Мессі, його зарплата буде меншою, ніж у Парі Сен-Жермен.

Тепер його повернення залежить від продажу гравців. Я думаю, що Барса отримає хорошу суму від продажу гравців цього літа".

Нагадаємо, що опальний чиновник нещодавно висловив думку щодо кількості команд від Іспанії у Лізі чемпіонів.