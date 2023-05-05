Іспанія

Завершились два матчі Прімери.

В рамках тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії відбулось два поєдинки.

Бетіс на виїзді грав проти Атлетіка та здобув перемогу з мінімальним рахунком завдяки голу Вілліана Жозе на самому початку зустрічі.

Райо Вальєкано, своєю чергою, приймав на своєму полі Вальядолід та здобув перемогу з рахунком 2:1. Де Томас та Камельо забили в другому таймі, на що гості змогли відповісти лише точним ударом Леона.

Завдяки цим результатам Райо зміг піднятись на дев'яту сходинку, а Бетіс наблизився до Вільярреала.

Атлетік — Бетіс 0:1

Гол: Вілліан Жозе, 6

Райо Вальєкано — Вальядолід 2:1

Голи: Де Томас, 48, Камельйо, 80 — Леон, 84