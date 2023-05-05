Завершились два матчі Прімери.
Aтлетік - Бетіс, getty images
05 травня 2023, 00:59
В рамках тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії відбулось два поєдинки.
Бетіс на виїзді грав проти Атлетіка та здобув перемогу з мінімальним рахунком завдяки голу Вілліана Жозе на самому початку зустрічі.
Райо Вальєкано, своєю чергою, приймав на своєму полі Вальядолід та здобув перемогу з рахунком 2:1. Де Томас та Камельо забили в другому таймі, на що гості змогли відповісти лише точним ударом Леона.
Завдяки цим результатам Райо зміг піднятись на дев'яту сходинку, а Бетіс наблизився до Вільярреала.
Атлетік — Бетіс 0:1
Гол: Вілліан Жозе, 6
Райо Вальєкано — Вальядолід 2:1
Голи: Де Томас, 48, Камельйо, 80 — Леон, 84