Іспанія

Іспанський клуб оголосив про продовження контракту у стилі гри Hogwarts Legacy.

Півзахисник Реала Сосьєдада Давід Сілва поставив свій підпис під новим контрактом із іспанським клубом. Про це повідомляє прес-служба "біло-блакитних".

Нова угода з 37-річним іспанцем розрахована до літа 2024 року. Іспанський клуб зробив оголошення в стилістиці гри Hogwarts Legacy.

Нинішнього сезону Сілва провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, Сілва виступає за Реал Сосьєдад з літа 2020 року.