Іспанський клуб оголосив про продовження контракту у стилі гри Hogwarts Legacy.
Давід Сілва, ФК Реал Сосьєдад
05 травня 2023, 11:15
Півзахисник Реала Сосьєдада Давід Сілва поставив свій підпис під новим контрактом із іспанським клубом. Про це повідомляє прес-служба "біло-блакитних".
Нова угода з 37-річним іспанцем розрахована до літа 2024 року. Іспанський клуб зробив оголошення в стилістиці гри Hogwarts Legacy.
Нинішнього сезону Сілва провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав сім результативних передач.
Нагадаємо, Сілва виступає за Реал Сосьєдад з літа 2020 року.