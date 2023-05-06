Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу фіналу Кубку Іспанії, який пройде 06 травня та розпочнеться о годині 23:00.

У рамах фіналу Кубку Іспанії зійдуться Реал та Осасуна. Протистояння повинно бути вельми цікавим.

РЕАЛ — ОСАСУНА

СУБОТА, 06 ТРАВНЯ, 23:00. ЕСТАДІО ЛА КАРТУХА, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ САНЧЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Починається фінальний етап сезону в Іспанії. Розпочнемо з Кубку короля. Реал зустрінеться із Осасуною й є фаворитом матчу. Проте команда з Памплони також може створити проблеми.

Колектив Ягоби Аррасате грає дуже просто та не вражаюче, втім подібний контекст ідеально підходить до скромного клубу, який немає якісних та сильних гравців та боротьби за високі позиції, хіба що Відаль та ще декілька партнерів. Навіть враховуючи ресури та потенціал він намагається високо пресингувати своїх опонентів та бути вельми сміливими.

Хлопці Анчелотті провалили сезон у Прімері, але кубок й Ліга чемпіонів можуть цілком врятувати його та зробити дуже крутим. До того ж даний трофей не підкорявся Мадриду з 2014 року, коли забіг Гарета Бейла приніс перемогу над Барселоною.

Відтоді були регулярні вильоти, нерідко на перших стадіях та з невеликим рівнем мотивації. Чому би знову не повторити подібний успіх.

Осасуна лише одного разу була фіналістом кубку, в сезоні-2004/05 були пройдені Кастельйон, Жирона, Хетафе, Севілья та Атлетіко. В самому фіналі відігравшись на завершальному етапі матчу проти Бетіса команда програла у додатковий час зустрічі.

Мадрид може виграти національний кубок в 20 раз. Мотивація точна повинна бути.

Цього сезону памплонці пройшли Арнедо, Хімнастік, Бетіс, Севілью та Атлетік. Реал пройшов Касереньо, Вільярреал, Атлетіко та Барселону.

Подивимося, хто вийде переможцем тут. Протистояння буде дуже захопливим.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Вальверде, Чуамені, Кроос — Родріго, Бензема, Вінісіус

Осауна: Ерреа — Монкайола, Арідане, Д. Гарсія, Круз — Торро, Гомес — Р. Гарсія, Орос, Еззальзулі — К. Гарсія

Не зіграють: — Брашанац, Відаль

Під питанням: —

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