Іспанія

Українець має шанс проявити себе в матчі чемпіонату.

Між матчами 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реал зіграє поєдинок чемпіонату Іспанії проти Хетафе. Як повідомляє іспанське видання Marca, головний тренер Реала Карло Анчелотті готує ротацію складу.

Зокрема, шанс проявити себе дадуть українському голкіперу Андрію Луніну. Також, ймовірно, зіграють Вальєхо, Одріосола та Васкес.

Матч Реал — Хетафе відбудеться 13 травня. Початок о 22.00.

Цього сезону Лунін провів 12 поєдинків, з яких чотири на нуль при 13 пропущених м'ячах.

Чинний контракт українця з Реалом розрахований до літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Лунін хоче продовжити контракт з Реалом.