Іспанія

Тренерський штаб "вершкових" незадоволений прогресом українського голкіпера.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін має намір продовжити контракт із "вершковими". Про це повідомляє Madrid Xtra із посиланням на журналіста Маріо Кортегана.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу відкрите до цієї ідеї, але тренерський штаб "вершкових" має сумніви.

Зазначається, що тренери вважають, що 24-річний українець не прогресує у роботі з м'ячем та управлінням грою — це ключові аспекти, над якими сторони працювали останнім часом.

Вчорашня невдала гра проти Жирони (2:4) не здивувала тренерський штаб, адже Лунін нібито зациклений на своїх ідеях і не відкритий для впровадження тактичних вказівок. Андрій визнає ці недоліки, але відчуває, що для змін потрібно більше ігрової практики.

Чинний контракт українця із "вершковими" розрахований до літа 2024 року. Цього сезону Лунін провів 12 поєдинків, з яких чотири на нуль при 13 пропущених м'ячах.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жирона — Реал.