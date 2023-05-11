Іспанія

Каталонці хочуть придбати чергового таланта.

Скаутська команда Барселони добре знає про молоді таланти, які з’являються у світовому футболі. Нещодавнім часом вони зосереджуються на південноамериканському ринку, але також дивляться на європейську сцену.

Одним із гравців, який непогано проявив себе, є Хесус Алькантар. 19-річний гравець проводить чудовий сезон у молодіжній команді Спортінга, у якій він є основним гравцем у центрі їхнього захисту. Він провів 22 рази, і зумів забити двічі в цих іграх.

Барселона зацікавлена ​​в його підписанні цього літа, як повідомляє Мексика (через Sport). Рідним клубом Алькантара є Некакса на його батьківщині, хоча Спортінг залишає за собою право підписати його, що вони повинні зробити до завершення цього місяця.

Барселона віддасть перевагу подібній угоді, ніж та, яку уклав Спортінг цього сезону, оскільки навряд чи вони зможуть розщедритися на трансфер через свої фінансові проблеми.

Однак Некакса, як повідомляється, хоче продати свого таланта цього літа, що може ускладнити шанси Барселони отримати підпис Алькантари.