Іспанія

Керманич Реала прокоментував перемогу над Хетафе.

Напередодні в рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги Реал у мадридському дербі здолав Хетафе.

Реал — Хетафе 1:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"Одразу щодо пошкодження в Камавінги — у нього було розтягнення м’язів коліна. Це був просто болючий удар. Завтра він відпочиватиме, а вже в понеділок він буде працювати з рештою команди.

Гвардіола скаржився на календар, який, як ми неодноразово говорили, занадто жорсткий. У першому матчі нам довелося грати з меншим часом на відпочинок напередодні, а тепер — їхня черга. Календар поганий, крапка, нічого більше додати.

Коли Гвардіола правий — він правий. Усі тренери скаржаться на календар, і хтось має щось зробити з цим на майбутнє.

Сьогодні ми також тестували стан Менді та Азара. Я бачив, як вони обидва працювали на полі. Очевидно, їм ще не вистачає ритму. Менді було заплановано 45 хвилин, щоб повернутись після серйозної травми. Я міг би подовжити цей час, але вважав за краще замінити його.

Із Азаром те саме — 60 хвилин для гравця, який мало грав до цього, цього було достатньо, він зробив свій внесок у результат команди.

Кажуть, що я грався з вогнем... Ви завжди мусите грати з вогнем на моїй посаді. Що я можу з цим зробити? Я виставив на поле конкурентну одинадцятку, тому що хтось скаржився, що ми допомагаємо деяким командам не вилетіти.

Я думаю, що ми підійшли до півфіналу Ліги чемпіонів у середу з усіма доступними шаблонами складу, і це добре.

Я сумніваюсь, що можу вам оттак відразу назвати одинадцятку Манчестер Сіті, яка гратиме проти нас. Із Гвардіолою не вгадаєш — сьогодні він може вигадати одне, а завтра буде щось інше.

У мене є лава запасних, де наявно багато ресурсів. Це може допомогти в таких матчах, як сьогодні чи посеред наступного тижня. Минулого року гравці, які виходили з лавки, допомогли нам виграти Лігу чемпіонів.

Рюдігер утомився, я дав йому відпочити, щоб він був свіжим у середу. Він збирається грати проти Сіті. Я не знаю, скільки саме хвилин, але він гратиме.

Що я сказав Бордаласу після гри? Я побажав йому вдачі в кінці сезону, тому що перед ним стоїть дуже важливий виклик. Я побажав йому всього найкращого", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме у Валенсії.