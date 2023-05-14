Керманич Реала прокоментував перемогу над Хетафе.
Карло Анчелотті, Getty Images
14 травня 2023, 10:03
Напередодні в рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги Реал у мадридському дербі здолав Хетафе.
Реал — Хетафе 1:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.
"Одразу щодо пошкодження в Камавінги — у нього було розтягнення м’язів коліна. Це був просто болючий удар. Завтра він відпочиватиме, а вже в понеділок він буде працювати з рештою команди.
Гвардіола скаржився на календар, який, як ми неодноразово говорили, занадто жорсткий. У першому матчі нам довелося грати з меншим часом на відпочинок напередодні, а тепер — їхня черга. Календар поганий, крапка, нічого більше додати.
Коли Гвардіола правий — він правий. Усі тренери скаржаться на календар, і хтось має щось зробити з цим на майбутнє.
Сьогодні ми також тестували стан Менді та Азара. Я бачив, як вони обидва працювали на полі. Очевидно, їм ще не вистачає ритму. Менді було заплановано 45 хвилин, щоб повернутись після серйозної травми. Я міг би подовжити цей час, але вважав за краще замінити його.
Із Азаром те саме — 60 хвилин для гравця, який мало грав до цього, цього було достатньо, він зробив свій внесок у результат команди.
Кажуть, що я грався з вогнем... Ви завжди мусите грати з вогнем на моїй посаді. Що я можу з цим зробити? Я виставив на поле конкурентну одинадцятку, тому що хтось скаржився, що ми допомагаємо деяким командам не вилетіти.
Я думаю, що ми підійшли до півфіналу Ліги чемпіонів у середу з усіма доступними шаблонами складу, і це добре.
Я сумніваюсь, що можу вам оттак відразу назвати одинадцятку Манчестер Сіті, яка гратиме проти нас. Із Гвардіолою не вгадаєш — сьогодні він може вигадати одне, а завтра буде щось інше.
У мене є лава запасних, де наявно багато ресурсів. Це може допомогти в таких матчах, як сьогодні чи посеред наступного тижня. Минулого року гравці, які виходили з лавки, допомогли нам виграти Лігу чемпіонів.
Рюдігер утомився, я дав йому відпочити, щоб він був свіжим у середу. Він збирається грати проти Сіті. Я не знаю, скільки саме хвилин, але він гратиме.
Що я сказав Бордаласу після гри? Я побажав йому вдачі в кінці сезону, тому що перед ним стоїть дуже важливий виклик. Я побажав йому всього найкращого", — заявив італійський фахівець.
У наступному турі мадридський Реал гостюватиме у Валенсії.