Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 14 травня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги напередодні відбулась зустріч поміж каталонськими Еспаньйолом та Барселоною.

Суто спортивної боротьби в цій зустрічі було недостатньо для того, аби команда Хаві в підсумку не здобула перемогу та достроковий чемпіонський титул в якості її наслідку.

"Блаугранас" забили швидкий м’яч, після чого довело справу до розгрому на початку другого тайму, але потім суперники хоч трохи зменшили відставання за рахунком.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Еспаньйол — Барселона в іспанській Ла Лізі:

Еспаньйол — Барселона 2:4

Голи: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 — Левандовські, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53

Еспаньйол: Пачеко — Хіль, Монтес, С. Гомес (Калеро, 46), Кабрера, Оліван (Колеошо, 85) — Дардер, Суарес (Пуадо, 46), Ніко (Еспосіто, 86) — Брайтвейт (Педроса, 55), Хоселу.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо (Альба, 62), Крістенсен, Бальде — Педрі, Бускетс, де Йонг — Рафінья (Дембеле, 62), Левандовські, Гаві.

Попередження: Дардер — Кунде, Гаві, Альба